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06.11.2020 15:44
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В Петербурге власти объявили «охоту на безмасочников». Смольный договорился с полицией о совместном контроле в транспорте

Смольный договорился с полицией о совместных проверках соблюдения масочного режима. Об этом сообщил журналистам 6 ноября вице-губернатор Евгений Елин.

«Ужесточим контроль в общественном транспорте со следующей недели», — сказал он.

Масштабные проверки того, как граждане и бизнес соблюдают коронавирусные стандарты безопасности, начались с 26 ноября. Но без поддержки полиции установить личность нарушителя для составления протокола затруднительно: такими полномочиями чиновники не обладают.

Например, 3–4 ноября в транспорте чиновники заметили 485 нарушений, но привлекли к ответственности лишь 29 граждан.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (32)

Nurofen
Это все на, что способна власть не тесты бесплатные делать, не содержать народ дома, не лечить, а только бегать с полицией и ловить людей без масок обвиняя их в своих провалах))) да и маски носить вредно))
syshsun
Очень правильно,в каждый автобус по полицейскому.
Человек-и-Каяк
Два дня провел в поездках, по ситуации согласен: до трети и более пассажиров метро-трамваев-троллейбусов маски не надевают (и молодые люди, и красны девицы, и пенсионеры). Особенно "приятно" смотреть на таких чихающих и кашляющих индивидов. Успокаивает, правда, то, что остальные все-таки стараются защитить себя и других, чем вносят свой вклад в нераспространение вируса.
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