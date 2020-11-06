В Петербурге власти объявили «охоту на безмасочников». Смольный договорился с полицией о совместном контроле в транспорте

Смольный договорился с полицией о совместных проверках соблюдения масочного режима. Об этом сообщил журналистам 6 ноября вице-губернатор Евгений Елин.



«Ужесточим контроль в общественном транспорте со следующей недели», — сказал он.

Масштабные проверки того, как граждане и бизнес соблюдают коронавирусные стандарты безопасности, начались с 26 ноября. Но без поддержки полиции установить личность нарушителя для составления протокола затруднительно: такими полномочиями чиновники не обладают.

Например, 3–4 ноября в транспорте чиновники заметили 485 нарушений, но привлекли к ответственности лишь 29 граждан.