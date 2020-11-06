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06.11.2020 14:37
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Ленобласти не грозит «датский» сценарий уничтожения норок. До коронавируса об этом позаботился низкий спрос

Датский сценарий уничтожения больных COVID-19 норок не реализуем в Ленобласти. Почему — выяснили журналисты 47news.

Как пишет издание 6 ноября, на сегодняшний день в областных хозяйствах не осталось ни одной норки. В промышленных масштабах их перестали выращивать еще несколько лет назад, не найти зверьков и на личных фермах, рассказали журналистам в аппарате аграрного вице-губернатора Олега Малащенко.

«Любое предприятие должно приносить прибыль, на норке у нас заработать не получилось. Плюс еще эта мировая тенденция отказа от пушнины. В итоге сегодня в Ленобласти звероферм, специализирующихся на норке, у нас нет», — объяснил собеседник издания в областном правительстве.

Корреспондент 47news решил проверить эту информацию и связался с теми, кто еще не так давно занимался пушниной в Ленобласти.

Сперва он поинтересовался судьбой фермы «Пионер» в поселке Пехенец Лужского района. Пять лет назад туда проникли зоозащитники и сняли, как с гор освежеванных норок стекала кровь. Эти фотографии попали в европейские таблоиды и вызвали общественный резонанс. Местные жители рассказали, что зверей на ферме давно нет, а ее саму «выкупили бывшие военные, пытались выращивать лук».

Два других зверохозяйства — ООО «Север» (Ермилово, Выборгский район) и ООО «Агрикола» (Кирпичное, Выборгский район) — заявили, что норок у них нет, объяснив отказ от их выращивания низким спросом. Одно из них, как пишет издание, теперь специализируется на черном соболе, но порассуждать о его восприимчивости к коронавирусу на предприятии не решились.

В начале ноября в Дании обнаружили, что норки являются носителями мутировавшего коронавируса. Было принято решение уничтожить 15–17 миллионов этих животных. Вскоре стало известно, что «норковый» тип новой инфекции способен передаваться человеку. Его уже выявили у людей.

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Комментарии (4)

RemyMartin
Как будто раньше их содержали до естественной смерти.
Электрод в задницу - это к сожалению ужасная смерть для этих зверушек, вне зависимости от ковида и спроса.
Елена Владимирова
А потом выявят у котиков и собачек и начнут их убивать.
alexadmin
Вместо норок одни дырки
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