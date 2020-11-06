Запрещаю тебе быть блогером. Петербуржцы назвали самые плохие профессии для своих детей

«Вот будешь плохо учиться — станешь дворником», — эта фраза до сих пор остаётся главной карьерной «страшилкой» для детей. Каждый десятый современный родитель, по данным опроса, боится, что его ребёнок, когда вырастет, будет подметать улицы.

Рейтинг неприемлемых профессий для детей с точки зрения родителей представила 6 ноября компания Superjob. Её исследование показало, что петербуржцы, как и прочие россияне, не хотят, чтобы их дети работали дворниками, продавцами (против высказались 7% респондентов) и уборщиками (6%). В списке нежеланных профессий также полицейский (5%), чиновник, учитель, водитель, грузчик (по 4%), медик и военный (по 3%). Среди других неугодных профессий: бухгалтер, артист, менеджер, журналист, официант, бармен, пожарный, космонавт, охранник, сантехник, курьер, парикмахер, шахтёр, строитель, юрист. Есть даже блогер — им своё чадо не хотят видеть 2% опрошенных взрослых.