Как стало известно «Фонтанке», около 11 утра в полицию Адмиралтейского района позвонил житель Петербурга, который рассказал, что шел через Львиный мостик и увидел, что статуи, обрамляющие его, разрисованы, предположительно, фломастером. Среди читаемых надписей — посвящение Янке.

В пресс-службе Музея городской скульптуры, в ведении которого находятся скульптуры львов, сообщили, что не знали об очередном акте вандализма.

«Сегодня реставраторы музея устранят надписи», — уверили в пресс-службе.



Там также отметили, что в 2020 году — это уже третий раз, когда львов портят надписями. В 2019 году таких случаев было два.



Львиный мостик — один из трех оставшихся в Петербурге подвесных пешеходных мостов.



В 2018 году прошла реставрация петербургского моста. На время ремонта переправа была закрыта для пешеходов. За два месяца чугунных львов, отлитых в 1826 году скульптором Соколовым, обследовали, расчистили до авторского слоя и покрасили в исторический цвет.

