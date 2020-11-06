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06.11.2020 12:53
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Статуи царя зверей на Львином мостике в Петербурге обзавелись граффити имени Янки

Полиция ищет вандалов, разрисовавших львов на мостике через канал Грибоедова 6 ноября.

Как стало известно «Фонтанке», около 11 утра в полицию Адмиралтейского района позвонил житель Петербурга, который рассказал, что шел через Львиный мостик и увидел, что статуи, обрамляющие его, разрисованы, предположительно, фломастером. Среди читаемых надписей — посвящение Янке.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

В пресс-службе Музея городской скульптуры, в ведении которого находятся скульптуры львов, сообщили, что не знали об очередном акте вандализма.

«Сегодня реставраторы музея устранят надписи», — уверили в пресс-службе.

Там также отметили, что в 2020 году — это уже третий раз, когда львов портят надписями. В 2019 году таких случаев было два.

Львиный мостик — один из трех оставшихся в Петербурге подвесных пешеходных мостов.

В 2018 году прошла реставрация петербургского моста. На время ремонта переправа была закрыта для пешеходов. За два месяца чугунных львов, отлитых в 1826 году скульптором Соколовым, обследовали, расчистили до авторского слоя и покрасили в исторический цвет.

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Комментарии (4)

Урус-Баши
Найти кретиноидов можно, если обойти парадны в ближайших улицах и дворах. Идентифицировать место прожиывния можно по количеству диблоидных надписей. Шпаны там много появилось в последнее время. Рядом, писали на Фонтанке убили человека на Декабристов.
Komarinsk2019
Как-то один такой же альтернативно одаренный на старом Лазаревском мосту закрасил табличку и написал на нём "Оленькин мост". Завидный жених... подарить девушке, что сам не строил, не заработал, по сути - ничего. И изгадить при этом чужое. А на свадьбу он ей скамейку украдет.
260695231
1. Львиный – мост, а не мостик.
2. В Петербурге около 30 пешеходных мостов, а не три.
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