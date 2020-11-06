Лукашенко захотел вторую АЭС и электротранспорт в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задумал перевести столицу на электротранспорт, для чего построить в стране вторую атомную электростанцию. Своими мыслями на этот счет глава братской республики поделился на открытии 3 линии минского метро 6 ноября.

«В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей», — цитирует Лукашенко информагентство БелТА. Особое внимание надо уделить трамвайному движению. «Надо привести в порядок трамвайные пути, чтобы они были бесшумными. Хорошие же трамваи производим, и это хороший транспорт», — заявил президент.

