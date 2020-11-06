Лукашенко захотел вторую АЭС и электротранспорт в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задумал перевести столицу на электротранспорт, для чего построить в стране вторую атомную электростанцию. Своими мыслями на этот счет глава братской республики поделился на открытии 3 линии минского метро 6 ноября.
«В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей», — цитирует Лукашенко информагентство БелТА. Особое внимание надо уделить трамвайному движению. «Надо привести в порядок трамвайные пути, чтобы они были бесшумными. Хорошие же трамваи производим, и это хороший транспорт», — заявил президент.
В связи с этим Лукашенко вспомнил о первом реакторе Белорусской АЭС, недавно включенном в энергосистему страны. «Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», — заявил он.
БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.