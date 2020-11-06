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06.11.2020 12:27
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Камера показала, чем водитель Lexus на Суворовском впечатлял девушку и весь полицейский главк

Пустая дорога в центре Петербурга вселила уверенность в безопасном дрифте, но дерзкий выбор места не оставил водителю Lexus и шанса. Удивить девушку он решил под окнами полицейского главка.

Видеозапись показательного выступления оказалась в распоряжении «Фонтанки» 6 ноября. Серебристый Lexus GS 300 ушёл в контролируемый занос, выбрав сценой пересечение Суворовского проспекта и Кавалергардской. На этот перекрёсток выходят окна здания, которое занимает полицейский главк. С его стороны и сделана видеозапись.

Пока 22-летний водитель впечатлял девушку, полицейские оценили «опасную езду», глухую тонировку и сомнительные номера. С задержанием не затянули, добавив в протоколы ножи в салоне. Отсутствие документов на машину отметили уже во время непосредственного общения с лихачом.

Молодой человек получил «букет» протоколов и под камеру извинился перед полицейскими. По его словам, он лихачил на пустой, а значит — безопасной дороге, но больше нарушать ПДД таким образом не будет.

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Комментарии (11)

AGP
Вот, что значит не местный, нашёл, где круги нарезать. Местные на парковках гиперов гоняют, а не под окнами ГУВД.
hal9000
Дану.. это школьник какой то..
BSB888
Он там сплошные пересекает, этот джигит с ножом-лишение прав и административка за нож.
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