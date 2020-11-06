Камера показала, чем водитель Lexus на Суворовском впечатлял девушку и весь полицейский главк
Пустая дорога в центре Петербурга вселила уверенность в безопасном дрифте, но дерзкий выбор места не оставил водителю Lexus и шанса. Удивить девушку он решил под окнами полицейского главка.
Видеозапись показательного выступления оказалась в распоряжении «Фонтанки» 6 ноября. Серебристый Lexus GS 300 ушёл в контролируемый занос, выбрав сценой пересечение Суворовского проспекта и Кавалергардской. На этот перекрёсток выходят окна здания, которое занимает полицейский главк. С его стороны и сделана видеозапись.
Пока 22-летний водитель впечатлял девушку, полицейские оценили «опасную езду», глухую тонировку и сомнительные номера. С задержанием не затянули, добавив в протоколы ножи в салоне. Отсутствие документов на машину отметили уже во время непосредственного общения с лихачом.
Молодой человек получил «букет» протоколов и под камеру извинился перед полицейскими. По его словам, он лихачил на пустой, а значит — безопасной дороге, но больше нарушать ПДД таким образом не будет.