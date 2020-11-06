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06.11.2020 09:08
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Гонщик на Lexus пускал дым из-под колёс в центре Петербурга. Учить его удивлять девушек пришлось полиции

Житель Петербурга на Lexus устроил вечернее шоу в центре города с расчётом на узкую аудиторию, но не учёл полицейских. В отделе вместе с букетом протоколов он получил ликбез по общению с противоположным полом.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 6 ноября, Lexus GS 300 дрифтовал по Суворовскому проспекту в районе Кавалергардской улицы вечером 3 ноября. Он выезжал на встречную полосу, оттормаживался и уходил в занос, забывая про «поворотники».

Фото: мвд.рф
Фото:
мвд.рф
Фото: мвд.рф

Патрулирующие Суворовский полицейские оценили не только «опасную» езду, но также глухую тонировку и сомнительные идентификационные номера. Предъявить документы на машину и страховку водитель не смог, зато продемонстрировал несколько ножей.

На дороге лихачил 22-летний уроженец Воронежской области. В отделе он извинился и признался, что манёврами на дороге пытался поразить девушку. Полицейские рекомендовали производить впечатление другими способами.

«В отношении молодого человека составлен ряд административных протоколов за нарушения ПДД. Подлинность идентификационных номеров иномарки проверяется», — уточнили в главке.

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Комментарии (19)

Skazochny
И опять заезжий колхозник
lamer
За этой формулировкой может быть просто снятая с учета машина. По ДКП купил и не переоформил.
BobCat2
То есть чел ездил на машине без документов и с перебитыми номерами (или поддельными ГРЗ), а его вот так просто протокол и отпустили? А если это угонщик собственной персоной... Умиляюсь нашему избирательному трактованию законов и степени опасности.
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