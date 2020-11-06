Житель Петербурга на Lexus устроил вечернее шоу в центре города с расчётом на узкую аудиторию, но не учёл полицейских. В отделе вместе с букетом протоколов он получил ликбез по общению с противоположным полом.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 6 ноября, Lexus GS 300 дрифтовал по Суворовскому проспекту в районе Кавалергардской улицы вечером 3 ноября. Он выезжал на встречную полосу, оттормаживался и уходил в занос, забывая про «поворотники».