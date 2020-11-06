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06.11.2020 11:01
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Нарышкин: Нет подтверждения искусственного происхождения коронавируса

Директор Службы внешней разведки РФ рассказал о том, что у российской стороны нет данных об искусственном происхождении коронавируса.

«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — заявил 6 ноября Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

По его словам, для российских ученых не является принципиальным вопрос о происхождении COVID-19. Он отметил, что борющиеся с вирусом россияне «создают лекарства, создают вакцины, лечат больных».

Ранее Сергей Нарышкин допустил, что некоторые силы могут использовать катаклизмы вроде пандемии в политических интересах.

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Комментарии (6)

W Bons
склонение коронавируса
gencon
Снова методичка. Сказал бы, что искусственно - путину пришлось бы объяснять, на хрена мы строим с400, если санкции и ковид загнал нашего царевич в бункер, а экономику в дно
263877541
Не думай о "короне" с высока.Наступит время сам поймёшь наверное...Шефу ФСБ виднее.
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