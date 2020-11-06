Нарышкин: Нет подтверждения искусственного происхождения коронавируса

Директор Службы внешней разведки РФ рассказал о том, что у российской стороны нет данных об искусственном происхождении коронавируса.



«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — заявил 6 ноября Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.



По его словам, для российских ученых не является принципиальным вопрос о происхождении COVID-19. Он отметил, что борющиеся с вирусом россияне «создают лекарства, создают вакцины, лечат больных».

