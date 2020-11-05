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05.11.2020 18:40
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19-летний нападающий СКА Подколзин стал капитаном сборной России

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал капитана команды в матче «Кубка Карьяла» против сборной Финляндии. Им стал 19-летний нападающий СКА Василий Подколзин.

Ассистентами Подколзина станут 19-летний Егор Чинахов («Авангард») и 18-летний Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).

Сборная России: Аскаров (Ахтямов), Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин; Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов; Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров; Бычков, Спиридонов — Башкиров — Алалыкин, Злодеев.

Матч Россия — Финляндия состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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