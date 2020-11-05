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05.11.2020 17:28
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«За рубежом более жесткие меры». Собянин заявил об отсутствии планов по введению локдауна

Столичный градоначальник заявил о росте заболеваемости в Москве, однако о введении жестких ограничений речи пока не идет.

«С этой недели мы отмечаем определенный рост по выявляемости. <...> За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локдаунов. Мы пока не предполагаем это делать», — заявил 5 ноября Сергея Собянин в эфире «России 24».

По его словам, московская система здравоохранения на данном этапе справляется с пандемией. Он также отметил, что две недели была «довольно стабильная ситуация». Собянин призвал «не расслабляться», так как болезнь никуда не ушла.

Москва остается лидером по ежедневному приросту. Общее число выявленных случаев в столице составляет 450 436.

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Комментарии (1)

Skazochny
Так то в загнивающем зарубежом людям государство денежку выдаёт...чего дома то не посидеть?
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