«За рубежом более жесткие меры». Собянин заявил об отсутствии планов по введению локдауна
Столичный градоначальник заявил о росте заболеваемости в Москве, однако о введении жестких ограничений речи пока не идет.
«С этой недели мы отмечаем определенный рост по выявляемости. <...> За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локдаунов. Мы пока не предполагаем это делать», — заявил 5 ноября Сергея Собянин в эфире «России 24».
По его словам, московская система здравоохранения на данном этапе справляется с пандемией. Он также отметил, что две недели была «довольно стабильная ситуация». Собянин призвал «не расслабляться», так как болезнь никуда не ушла.
Москва остается лидером по ежедневному приросту. Общее число выявленных случаев в столице составляет 450 436.