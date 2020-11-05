«За рубежом более жесткие меры». Собянин заявил об отсутствии планов по введению локдауна

Столичный градоначальник заявил о росте заболеваемости в Москве, однако о введении жестких ограничений речи пока не идет.



«С этой недели мы отмечаем определенный рост по выявляемости. <...> За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локдаунов. Мы пока не предполагаем это делать», — заявил 5 ноября Сергея Собянин в эфире «России 24».

По его словам, московская система здравоохранения на данном этапе справляется с пандемией. Он также отметил, что две недели была «довольно стабильная ситуация». Собянин призвал «не расслабляться», так как болезнь никуда не ушла.