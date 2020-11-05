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05.11.2020 16:08
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Женщина за рулем Nissan, которая врезалась в остановку в Москве, перепутала педали

Пытаясь выбраться из пробки, женщина за рулем Nissan нажала не на ту педаль. Пострадавших двое, в том числе маленькая девочка.

О получивших травмы в результате аварии днем 5 ноября сообщает столичный Следственный комитет. В больнице двое - женщина и малолетний ребенок.

Источник ТАСС назвал вероятную причину ДТП - женщина за рулем перепутала педали газа и тормоза. Уточняется, что девушка была трезва, а сейчас находится в шоковом состоянии.

В дептрансе добавили, что за машиной четыре оплаченных штрафа - один за превышение скорости на 20-40 км/ч и три за пересечение сплошной.

Авария произошла на Садовой-Триумфальной улице. Момент столкновения попал на видео.

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