Женщина за рулем Nissan, которая врезалась в остановку в Москве, перепутала педали

Пытаясь выбраться из пробки, женщина за рулем Nissan нажала не на ту педаль. Пострадавших двое, в том числе маленькая девочка.

О получивших травмы в результате аварии днем 5 ноября сообщает столичный Следственный комитет. В больнице двое - женщина и малолетний ребенок.

Источник ТАСС назвал вероятную причину ДТП - женщина за рулем перепутала педали газа и тормоза. Уточняется, что девушка была трезва, а сейчас находится в шоковом состоянии.

В дептрансе добавили, что за машиной четыре оплаченных штрафа - один за превышение скорости на 20-40 км/ч и три за пересечение сплошной.