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05.11.2020 14:04
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Странное ДТП в Москве: машина, стоявшая в пробке, повернула на тротуар и протаранила остановку

Серьёзное и странное ДТП произошло днём 5 ноября в центре Москвы. Оно попало на видео.

Как сообщает в своём телеграм-канале департамент транспорта столицы, на Садовой-Триумфальной улице легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

Фото из телеграм-канала <a href="https://t.me/DtOperativno" target="_blank" class="_">«Дептранс. Оперативно»</a>
Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
Фото из телеграм-канала <a href="https://t.me/DtOperativno" target="_blank" class="_">«Дептранс. Оперативно»</a>
Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»

Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, что на улице был затор. Автомобиль, стоявший в пробке, внезапно повернул направо из второго ряда и поехал в сторону тротуара.

Видео из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»

По предварительной информации дептранса, пострадали три человека. В группе «Новости Москвы и Московской области» «ВКонтакте» очевидцы пишут, что якобы травмированы две женщины и два ребёнка. В группе «Типичная Москва» добавляют, что за рулём автомобиля была женщина.

Движение по улице ограничено, дептранс советует объезжать этот участок.

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Комментарии (9)

263991711
Видно же, что водитель просто педали перепутала. Ну ошиблась, бывает. Лишат прав на годик, обяжут выплатить компенсации пострадавшим, и дальше сможет ездить. Думаю такой урок о последствиях невнимательности до конца жизни усвоен.
DEMOMON
Это ж как надо ненавидеть остановки?
Maiok
Прав лишить пожизненно! Может под чем-то водитель была???
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