Странное ДТП в Москве: машина, стоявшая в пробке, повернула на тротуар и протаранила остановку
Серьёзное и странное ДТП произошло днём 5 ноября в центре Москвы. Оно попало на видео.
Как сообщает в своём телеграм-канале департамент транспорта столицы, на Садовой-Триумфальной улице легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, что на улице был затор. Автомобиль, стоявший в пробке, внезапно повернул направо из второго ряда и поехал в сторону тротуара.
Видео из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
По предварительной информации дептранса, пострадали три человека. В группе «Новости Москвы и Московской области» «ВКонтакте» очевидцы пишут, что якобы травмированы две женщины и два ребёнка. В группе «Типичная Москва» добавляют, что за рулём автомобиля была женщина.
Движение по улице ограничено, дептранс советует объезжать этот участок.