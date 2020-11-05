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05.11.2020 15:24
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«Единственным последствием отравления станет давление на ФБК». В офис фонда Навального пришли силовики

Силовики пришли в офис признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией.

«Был совершенно прав, когда говорил, что единственным правовым последствием моего отравления станет новая волна давления на ФБК. Сейчас в нашем офисе снова идёт обыск», — написал 5 ноября Алексей Навальный в своем Telegram.

Работники организации в Twitter подтвердили информацию о визите силовиков. По их словам, у дверей фонда находится ОМОН, а камеры видеонаблюдения были заклеены.

Видео обыска опубликовала и юрист Навального Любовь Соболь.

Причины визита силовиков пока неизвестны.

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Комментарии (10)

SERGEY111
Кстати куда пропали зубодробительные ежедневные новости по Леху ? Надеюсь он еще заезжает в Рар и заходит в Реал за пивчелло и сосипатычами .
263826131
Иуды, давно вас закрыть надо и черта вашего, что б ему наваляли в наваляльню его.
rumet
нормально так: могут встать тупо в касках-намордниках-жилетах, без опознавательных знаков - и не пускать на работу или домой.. Даже не отвечают, начальника не зовут.. ПЦ.
Наверное, поступила команда найти 5л бутыль с боевым отравляющим новичком новейшей модификации, которым оппозиционеры-иноагенты травят сами себя. Не удивлюсь, если с таким соблюдением процессуальных норм - найдут и предъявят))
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