«Единственным последствием отравления станет давление на ФБК». В офис фонда Навального пришли силовики
Силовики пришли в офис признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией.
«Был совершенно прав, когда говорил, что единственным правовым последствием моего отравления станет новая волна давления на ФБК. Сейчас в нашем офисе снова идёт обыск», — написал 5 ноября Алексей Навальный в своем Telegram.
Работники организации в Twitter подтвердили информацию о визите силовиков. По их словам, у дверей фонда находится ОМОН, а камеры видеонаблюдения были заклеены.
Видео обыска опубликовала и юрист Навального Любовь Соболь.
Обыск в студии “Навальный LIVE” https://t.co/MxZIULDzcl— Соболь Любовь (@SobolLubov) November 5, 2020
Причины визита силовиков пока неизвестны.