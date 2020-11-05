Петербурженка отправилась в колонию за убийство соседки по коммуналке. Все началось с захвата духовки

Обоюдная неприязнь соседствующих горожанок закончилась для одной из них смертью, для другой — скамьей подсудимых и колонией. Историю коммунальной расправы 5 ноября публикует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Местом действия стала коммуналка в одном из домов на Шлиссельбургском проспекте. Главными героинями — испытывающие друг к другу неприязнь соседки. Смертельный финал их длительного противостояния состоялся третьего октября прошлого года. В тот день подсудимая вернулась домой и обнаружила, что ее противница без разрешения воспользовалась ее посудой и духовкой. В ответ на претензию посыпался мат. Попытка на время самоизолироваться по комнатам не увенчалась успехом. Когда соперницы вновь встретились на кухне, одна из них толкнула другую бедром, а та ответила толчком руками, после чего словесная перебранка продолжилась с новой силой.

По словам подсудимой, далее ей пришлось поговорить по телефону с родственниками и, когда она стояла лицом к кухонной стене, почувствовала удар по затылку чем-то твердым, отчего вскрикнула, схватила нож и несколько раз ударила им свою оппонентку. Куда именно, а также другие подробности произошедшего женщина пояснить затруднилась, так как события того дня помнит плохо. После схватки ее участницы самостоятельно разошлись по своим комнатам. Нападавшая с ножом пояснила, что сначала посчитала, что нанесла несерьезные повреждения, но когда пошла проверить соседку, то нашла ее уже без признаков жизни. Невский районный суд установил, что она нанесла погибшей не менее трех ударов в грудь, шею и голову, которые оказались смертельными, и признал ее виновной в умышленном убийстве. Подсудимая вину признала, но не согласилась с такой квалификацией ее действий, пояснив, что с самого начала заселения в коммунальную квартиру соседка испытывала к ней неприязнь, на почве чего между ними регулярно возникали бытовые конфликты, хотя она пыталась их избежать. Этот опыт совместного проживания, который формировался на протяжении более восьми лет, женщина охарактеризовала как «психотравмирующую ситуацию». По ее словам, хоть погибшая и оказывала на нее сильное давление, она никогда не желала ей смерти, считает случившееся роковым стечением обстоятельств. Подсудимая извинилась перед родственниками убитой.