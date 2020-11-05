Полицейские наткнулись на своего подражателя под Киришами. Липовые корочки сотрудника главка стали уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по статье о подделке удостоверения после осмотра разбитого «Лансера» в Киришском районе Ленобласти. Корочки будто бы сотрудника главка были сделаны плохо, обман раскрыли инспекторы ГИБДД. Побробности 5 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МВД.



3 ноября в полдесятого вечера в полицию Киришского района Ленобласти сообщили о разбитой машине на 11 км автодороги Кириши — Будогощь — Смолино. Информатор обратил внимание на то, что вокруг уценённого авто бегает неадекватный мужчина. На место выехали дорожные полицейские.

