В аптеках Петербурга проверили лекарства от коронавируса. Одного нет, на другие цены завышены

Рейд провела депутат Законодательного собрания, региональный координатор проекта «Народный контроль» Вера Сергеева, сообщает пресс-служба «Единой России», реализующей проект. Как оказалось, в аптеках цены на препараты «Арепливир» и «Коронавир» варьируются от 5200 до 6748 рублей за упаковку таблеток 200 мг, а «Авифавир» на момент проверки в продаже отсутствовал. «Мониторинг показал, что уровень обеспеченности препаратами для лечения COVID-19 в аптеках Санкт-Петербурга неудовлетворителен», — такой вывод сделала Сергеева.

В 15 аптеках в разных районах Санкт-Петербурга провели мониторинг цен на лекарства от коронавируса. Кое-где цены оказались выше уровня, установленного ФАС. Один из препаратов проверяющим найти не удалось.

В нескольких торговых точках была зафиксирована цена выше установленной ФАС. Информация об этих аптеках передана в Роспотребнадзор и ФАС по Санкт-Петербургу.

Цена таких лекарств не должна превышать 6000 рублей. Напомним, что 12 октября правительство страны включило препарат «Фавипиравир» (он реализуется в аптеках под тремя торговыми наименованиями, перечисленными выше) в список жизненно необходимых лекарственных препаратов. ФАС установила предельную стоимость этого и других средств для амбулаторного лечения COVID-19, и цена на препараты должна была снизиться на 50% с 12 тысяч рублей.

«Фонтанка» и «Доктор Питер» писали о сложностях с покупкой препаратов, применяемых при лечении коронавируса, в том числе проблемы возникли с поиском «Коронавира» и «Арепливира».