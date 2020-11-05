Запреты не помогли. В Германии за сутки выявили рекордные 20 тысяч заболевших COVID-19
В ФРГ установлен новый рекорд суточного прироста заразившихся новой коронавирусной инфекцией.
«За прошедшие сутки в стране выявили 19 990 случаев коронавируса», — сообщает 5 ноября институт Роберта Коха.
Предыдущий рекорд в ФРГ был установлен на выходных — 19 059. Немецкие власти осенью предсказывали, что число заболевших за сутки может вырасти до 19 тысяч.
В начале ноября в ФРГ ввели новые ограничения из-за COVID-19. В стране закрылись салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, театры, кинотеатры, концертные залы, а рестораны и кафе работают навынос.
С начала пандемии в ФРГ выявили уже почти 600 тысяч заболевших COVID-19.
В России показатель ежедневного прироста составляет 19 404 человека.