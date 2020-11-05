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05.11.2020 11:35
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Запреты не помогли. В Германии за сутки выявили рекордные 20 тысяч заболевших COVID-19

В ФРГ установлен новый рекорд суточного прироста заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

«За прошедшие сутки в стране выявили 19 990 случаев коронавируса», — сообщает 5 ноября институт Роберта Коха.

Предыдущий рекорд в ФРГ был установлен на выходных — 19 059. Немецкие власти осенью предсказывали, что число заболевших за сутки может вырасти до 19 тысяч.

В начале ноября в ФРГ ввели новые ограничения из-за COVID-19. В стране закрылись салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, театры, кинотеатры, концертные залы, а рестораны и кафе работают навынос.

С начала пандемии в ФРГ выявили уже почти 600 тысяч заболевших COVID-19.

В России показатель ежедневного прироста составляет 19 404 человека.

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Комментарии (2)

teodor
маски помогают, просто этого не заметно, ну кроме внешнего вида конечно)))
Alex001
И запреты не помогли, и намордники не помогли, и закрытия не помогли.

Печаль-беда. Может уже начать просто медицину подтягивать?
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