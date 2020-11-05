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05.11.2020 10:43
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В Петербурге снова больше тысячи заболевших COVID-19 за сутки. Рост продолжается

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 1093 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 5 ноября оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне был зафиксирован 1031 новый случай.


В России за прошедшие сутки насчитали еще 19 404 заразившихся COVID-19. Новые случаи выявили во всех российских регионах. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 5255, а Петербург оказался на второй строчке с рекордными для города 1 093 случаями.

Петербургский оперативный штаб рапортует, что за 24 часа 34 319 горожанина были обследованы на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 3767 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 66 263 заразившихся.

По всей России за время пандемии выявили 1 712 858 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (почти 5,6 миллиона), Индии (почти 8,4 миллиона) и США (около 9,5 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 279 169) вылечились от коронавируса, а летальных исходов насчитали 29 509.

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Комментарии (14)

Баба Нюра
Ну что, Александр Дмитриевич, оснований для введения хоть каких-то ограничений по-прежнему нет? Продолжаем жить, как будто вируса нет? Все открыто, масочный режим только на бумаге... Не, ну вы конечно можете построить еще один Ленэкспо, только вот где взять врачей, которые будут там работать? Переоборудовать здание под временный госпиталь можно за месяц. На врача учиться больше 6 лет.
syshsun
И ..... на хрена нам эта бесполезная информация.
Наш главный доложил уже самому главному,что все под контролем.
Значит все нормально у нас.
footballer13
А как же рейды и завывания про маски? Неужели не помогают?
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