В Петербурге снова больше тысячи заболевших COVID-19 за сутки. Рост продолжается

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 1093 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 5 ноября оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне был зафиксирован 1031 новый случай.





В России за прошедшие сутки насчитали еще 19 404 заразившихся COVID-19. Новые случаи выявили во всех российских регионах. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 5255, а Петербург оказался на второй строчке с рекордными для города 1 093 случаями.



Петербургский оперативный штаб рапортует, что за 24 часа 34 319 горожанина были обследованы на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 3767 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 66 263 заразившихся.

