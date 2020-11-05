В Петербурге снова больше тысячи заболевших COVID-19 за сутки. Рост продолжается
За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 1093 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 5 ноября оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне был зафиксирован 1031 новый случай.
В России за прошедшие сутки насчитали еще 19 404 заразившихся COVID-19. Новые случаи выявили во всех российских регионах. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 5255, а Петербург оказался на второй строчке с рекордными для города 1 093 случаями.
Петербургский оперативный штаб рапортует, что за 24 часа 34 319 горожанина были обследованы на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 3767 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 66 263 заразившихся.
По всей России за время пандемии выявили 1 712 858 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (почти 5,6 миллиона), Индии (почти 8,4 миллиона) и США (около 9,5 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 279 169) вылечились от коронавируса, а летальных исходов насчитали 29 509.