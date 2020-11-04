В Петербурге нового владельца ищут для памятника регионального значения — усадьбы Зубовых «Отрада» в Ломоносове. Здание находится в плачевном состоянии. Объявление о продаже разместили на одном из агрегаторов предложений о купли-продаже.



В объявлении говорится, что усадьба серьезно разрушена, в результате чего требуется «оперативное проведение восстановительно-реставрационных работ». Собственник успел получить согласованный в комитете по градостроительству и архитектуре, а также в комитете по охране памятников проект реконструкции под современное использование.

