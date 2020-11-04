В интернете выставили на продажу руины усадьбы Зубовых «Отрада» в Ломоносове
В Петербурге нового владельца ищут для памятника регионального значения — усадьбы Зубовых «Отрада» в Ломоносове. Здание находится в плачевном состоянии. Объявление о продаже разместили на одном из агрегаторов предложений о купли-продаже.
В объявлении говорится, что усадьба серьезно разрушена, в результате чего требуется «оперативное проведение восстановительно-реставрационных работ». Собственник успел получить согласованный в комитете по градостроительству и архитектуре, а также в комитете по охране памятников проект реконструкции под современное использование.
Приобрести здание предлагается под гостиницу, культурный центр, галерею или личное использование.
Согласно данным выписки из Росреестра, здание с февраля 2012 года принадлежит частному лицу — Олегу Чермянину, до этого в течение четырех лет объект находился в собственности Петербурга.
Усадьба расположена по адресу улица Токарева, 2А. Главное здание было возведено в первой четверти XVIII века, перестраивали его уже в первой половине XIX века. Владельцем усадьбы был первый канцлер Российской империи, президент коллегии иностранных дел Гавриил Головкин, тогда усадьба называлась «Рощинское». Имя «Отрада» ей дал последний владелец, граф Зубов.