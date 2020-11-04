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04.11.2020 22:04
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В интернете выставили на продажу руины усадьбы Зубовых «Отрада» в Ломоносове

В Петербурге нового владельца ищут для памятника регионального значения — усадьбы Зубовых «Отрада» в Ломоносове. Здание находится в плачевном состоянии. Объявление о продаже разместили на одном из агрегаторов предложений о купли-продаже.

В объявлении говорится, что усадьба серьезно разрушена, в результате чего требуется «оперативное проведение восстановительно-реставрационных работ». Собственник успел получить согласованный в комитете по градостроительству и архитектуре, а также в комитете по охране памятников проект реконструкции под современное использование.

Приобрести здание предлагается под гостиницу, культурный центр, галерею или личное использование.

Фото: Усадьба Зубовых "Отрада" ("Рощинское") . Главное здание (Белая дача) на Citywalls.ru
Фото: Усадьба Зубовых "Отрада" ("Рощинское") . Главное здание (Белая дача) на Citywalls.ru
Фото: Усадьба Зубовых "Отрада" ("Рощинское") . Главное здание (Белая дача) на Citywalls.ru
Фото: Усадьба Зубовых "Отрада" ("Рощинское") . Главное здание (Белая дача) на Citywalls.ru
Фото: Усадьба Зубовых "Отрада" ("Рощинское") . Главное здание (Белая дача) на Citywalls.ru
Фото: Усадьба Зубовых "Отрада" ("Рощинское") . Главное здание (Белая дача) на Citywalls.ru
Фото: Усадьба Зубовых "Отрада" ("Рощинское") . Главное здание (Белая дача) на Citywalls.ru

Согласно данным выписки из Росреестра, здание с февраля 2012 года принадлежит частному лицу — Олегу Чермянину, до этого в течение четырех лет объект находился в собственности Петербурга.

Усадьба расположена по адресу улица Токарева, 2А. Главное здание было возведено в первой четверти XVIII века, перестраивали его уже в первой половине XIX века. Владельцем усадьбы был первый канцлер Российской империи, президент коллегии иностранных дел Гавриил Головкин, тогда усадьба называлась «Рощинское». Имя «Отрада» ей дал последний владелец, граф Зубов.

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Комментарии (5)

263877541
Из Рембова вообще можно было сделать картинку.Приморский городишко с морской тематикой и кабачками.Только никому это не надо.
Pilat
А кому есть смыл восстанавливать руины?
Если бы они под это дело освободили собственника от налогов на землю и недвижимость лет на 100, а так же вычли средства потраченные на реставрацию из его налогов, то было бы интересно.
bluxer
увы, не располагаю свободными средствами.
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