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04.11.2020 18:21
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До ближайшей остановки идти 1,5 км. ЖК «Новая Скандинавия» не получил обещанный маршрут общественного транспорта из-за коронавируса

Жители квартала «Новая Скандинавия» в Озерках в течение года пытаются добиться размещения остановки общественного транспорта, ближайшая находится в полутора километрах. Власти города обещали запустить новый маршрут летом, но отложили до 2022 года, объяснив это ситуацией с коронавирусом. Об этом 4 ноября «Фонтанке» сообщил депутат МО «Шувалово-Озерки» Михаил Тихонов.

«Жилому кварталу «Новая Скандинавия» уже 15 лет, в нем проживает от 2,5 до 3 тысяч жителей. Но квартал не оборудован никакой социнфраструктурой: нет детсадиков, поликлиники, школы. И в дополнение ко всему этому безобразию еще нет остановки общественного транспорта в шаговой доступности, то есть в радиусе 500 метров. У нас проживает много пожилых людей, есть несколько блокадников, множество многодетных семей. Им тяжело ежедневно добираться до школ, садов, поликлиники», — рассказал Тихонов.

В ноябре 2019 года депутат обратился с просьбой к Смольному о запуске муниципального маршрута. В феврале комитет по транспорту ответил, что в июле 2020 года будет запущен маршрут 180А с остановкой у квартала.

Маршрут так и не появился, и в октябре на повторные запросы Тихонов получил ответ, что в связи «с изменением экономической и социальной ситуации в Петербурге» и вследствие ухудшения эпидемиологической обстановки, а также необходимости мобилизации дополнительных средств бюджета реализация новой схемы транспортного обслуживания перенесена на 2022 год.

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Комментарии (12)

муматор
они ж осознанно покупали там квартиры. Отсутствие ОТ никого не смущало, все при авто. Что теперь изменилось?
lamer
И таки 10 минут пешком - это вполне нормально для здорового человека.
lamer
В чем проблема, если туда селились те, кто этому "воровскому режиму" ничего не должен? Ну так дерзайте, господа протестанты. Платите сами за сой комфорт.
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