До ближайшей остановки идти 1,5 км. ЖК «Новая Скандинавия» не получил обещанный маршрут общественного транспорта из-за коронавируса

Жители квартала «Новая Скандинавия» в Озерках в течение года пытаются добиться размещения остановки общественного транспорта, ближайшая находится в полутора километрах. Власти города обещали запустить новый маршрут летом, но отложили до 2022 года, объяснив это ситуацией с коронавирусом. Об этом 4 ноября «Фонтанке» сообщил депутат МО «Шувалово-Озерки» Михаил Тихонов.



«Жилому кварталу «Новая Скандинавия» уже 15 лет, в нем проживает от 2,5 до 3 тысяч жителей. Но квартал не оборудован никакой социнфраструктурой: нет детсадиков, поликлиники, школы. И в дополнение ко всему этому безобразию еще нет остановки общественного транспорта в шаговой доступности, то есть в радиусе 500 метров. У нас проживает много пожилых людей, есть несколько блокадников, множество многодетных семей. Им тяжело ежедневно добираться до школ, садов, поликлиники», — рассказал Тихонов.