Путин ждал Беглова 20 секунд. Кремлевский пул опубликовал редкие кадры
Президент России Владимир Путин треть минуты ждал губернатора Петербурга Александра Беглова. Этот момент на ледоколе «Виктор Черномырдин» засняли журналисты кремлевского пула РИА Новости.
Глава государства 3 ноября принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин», затем ему провели экскурсию по судну. Президента сопровождали председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Александр Беглов.
Во время визита состоялся разговор Владимира Путина и губернатора Петербурга. На видео, опубликованном в телеграм-канале RIA_Kremlinpool, запечатлено, как президент в течение 20 секунд ожидает собеседника в кают-компании, при этом постукивая пальцами по краю стола.
Когда Беглов появился в помещении, глава государства встретил его крепким рукопожатием. В свою очередь, Беглов выразил благодарность за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусом.
Не исключено, что задержка произошла из-за узких коридоров, по которым, с учетом сопровождающих и журналистов, должна была растянуться внушительная процессия.
Владимир Путин регулярно опаздывает на встречи. Он заставлял ждать папу римского, королеву Елизавету, президентов США Дональда Трампа и Барака Обаму, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, королей Испании и Швеции.