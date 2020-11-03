Президент России Владимир Путин треть минуты ждал губернатора Петербурга Александра Беглова. Этот момент на ледоколе «Виктор Черномырдин» засняли журналисты кремлевского пула РИА Новости.



Глава государства 3 ноября принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин», затем ему провели экскурсию по судну. Президента сопровождали председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Александр Беглов.

Во время визита состоялся разговор Владимира Путина и губернатора Петербурга. На видео, опубликованном в телеграм-канале RIA_Kremlinpool, запечатлено, как президент в течение 20 секунд ожидает собеседника в кают-компании, при этом постукивая пальцами по краю стола.