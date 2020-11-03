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03.11.2020 18:38
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История чудесного спасения. Котёнок из поезда «Челябинск — Петербург» обрёл дом и имя

Котёнок, найденный две недели назад в поезде, следовавшем из Челябинска в Петербург, обрёл дом. Он скитался по вагонам, потеряв хозяйку, и голодным безбилетником доехал до Северной столицы.

Трогательную историю поиска дома для кота Чеса 3 ноября «Фонтанке» рассказала петербурженка Дарья. Имя он получил уже в Северной столице, а путешествие начал в Челябинской области.

Неожиданного попутчика обнаружила подруга Дарьи, которая 20 октября в Нижнем Новгороде села на поезд до Петербурга.

«Мы подсчитали, что примерно двое суток котик ехал, слоняясь по вагону и прячась под сиденьями. Один, без еды и воды! Так как он черный, его невозможно было увидеть», — рассказывает она.

Фото: Дарья Прокофьева

Девушки бросили клич по соцсетям, чтобы отыскать тех, кто потерял котёнка. Написали и в «Фонтанку» с просьбой разместить объявление. Редакция же решила сперва связаться с пресс-службу ОЖД, чтобы попытаться разыскать старых владельцев.

Уже на следующий день был получен ответ. С животным из Челябинска в Пермь ехала женщина. Кот ускользнул, его хватились, когда пришло время выходить, и не нашли. Судьба хвостатого пассажира не оставила работников РЖД равнодушными: петербурженкам помогли связаться с хозяйкой.

Как оказалось, котёнка подобрали километрах в ста от Челябинска. Он ласков, охотно идёт на руки, но оказался на помойке дачных участков. Его приютила местная жительница, пока у мужа не началась аллергия. Приехавшая сестра решила забрать найдёныша в Пермь. Так он оказался в поезде.

«Мы созвонились и коллективным умом пришли к тому, что нужно оставить котёнка в Петербурге. Жаль было снова отправлять его в дальнюю дорогу: он болел», — продолжает Дарья. Добрые руки в Петербурге нашлись быстро. Путешественника назвали Чес, «потому что из Челябинска», показали ветеринару и передали новой хозяйке.

Фото: Дарья Прокофьева

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Комментарии (5)

Nafanka
Правильно! Не для того котёнок с улицы Лизюкова тайком пробирался в Имперский Санкт-Петербург, шоб потом обратно в глухомань ехать... )))
260965961
Прекрасный материл! Я люблю и уважаю кошек)))
Karl_Ivanovich
Повезло котейке - вместо столицы Пермского края переехал в культурную столицу.
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