Квартирный пожар произошёл в Калининском районе Петербурга в ночь на 3 ноября. Для пожилого мужчины он оказался смертельным.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с Гражданского проспекта, 114/4, поступил на пульт дежурного в половине десятого вечера понедельника. На шестом этаже сгорела однокомнатная квартира площадью 33 квадратных метра.

Пожар ликвидировали через два часа силами четырёх расчётов и 14 человек. Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, погиб мужчина 70 лет, других жертв нет.