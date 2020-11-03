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03.11.2020 09:40
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На Гражданском проспекте тушили квартиру. Пожар не обошёлся без жертв

Квартирный пожар произошёл в Калининском районе Петербурга в ночь на 3 ноября. Для пожилого мужчины он оказался смертельным.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с Гражданского проспекта, 114/4, поступил на пульт дежурного в половине десятого вечера понедельника. На шестом этаже сгорела однокомнатная квартира площадью 33 квадратных метра.

Пожар ликвидировали через два часа силами четырёх расчётов и 14 человек. Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, погиб мужчина 70 лет, других жертв нет.

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