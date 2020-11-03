Петербургская писательница заявила в полицию на мужчину, который предложил ей любовь, потрогал за ягодицы и убежал

Жительница Петербурга пожаловалась в полицию на беспардонного мужчину, который предложил ей секс и положил руки на ягодицы. Передумать его заставил пронзительный крик.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 ноября, заявление от 31-летней пострадавшей легло на стол полиции накануне вечером, а сам инцидент произошёл ещё 1 ноября. По словам женщины, около шести вечера рядом с домом 95 по проспекту Стачек к ней пристал молодой мужчина лет 23-25 на вид. Он предложил петербурженке вступить в половую связь и для доказательства своих намерений положил руки на ягодицы. Жертва домогательства закричала, чем спугнула любвеобильного незнакомца. В заявлении она описала его как мужчину с азиатской внешностью, ростом около 175 см, черными волосами и карими глазами. Дело пока не возбуждено.

