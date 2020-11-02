«Газпром» подтвердил запроса от Польши на снижение цен на газ

В компании добавили, что в соответствии с условиями контракта на поставку газа в Польшу любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в контракте, имеет право требовать пересмотра цены на газ один раз в три года.

««Газпром экспорт» подтверждает получение обращения польской компании PGNiG с требованием пересмотра с 1 ноября 2020 года цены по контракту на поставку газа», — говорится в сообщении.

«Газпром экспорт», дочерняя компания «Газпрома», подтвердила получение запроса от польской PGNiG на снижение цены на поставляемый в Польшу российский газ, сообщает «Газпром» 2 ноября.

Долгосрочный контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставку около 10 млрд кубометров в год. Согласно условию take-or-pay («бери или плати»), PGNiG обязана импортировать не менее 8,7 млрд кубометров газа в год. Контракт действует до конца 2022 года.

В феврале 2016 года польский нефтегазовый концерн PGNiG подал в Стокгольмский арбитраж иск к «Газпрому» и OOO «Газпром экспорт», оспаривая цену на российский газ. 30 марта 2020 года PGNiG сообщила, что Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по иску компании к «Газпрому» по цене на российский газ, признав право польской компании на возврат денежных средств в объеме $1,5 млрд.

В конце мая 2020 года «Газпром» обжаловал окончательное решение арбитража. 15 июня PGNiG сообщила, что подписала с «Газпром экспортом» приложение к контракту на поставку российского газа в Польшу, в соответствии с которым «Газпром» должен погасить задолженность перед польской стороной в размере $1,5 млрд в срок до 1 июля 2020 года.

30 июня «Газпром экспорт», дочерняя компания «Газпрома», сообщила, что перечислила польской нефтегазовой компании PGNiG денежные средства в рамках решения Стокгольмского арбитража по иску польской компании по цене на российский газ. В то же время компания «Газпром» и «Газпром экспорт» продолжают обжалование решения арбитражного трибунала.