11 игроков «Аякса» сдали положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов

11 футболистов «Аякса» сдали положительные анализы на COVID-19 в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлланном», сообщает 2 ноября "СЭ" со ссылкой на портал RTL.

В «Аяксе» эту информацию пока не подтверждают, но в клубе сообщили, что на матч поехали всего 17 игроков. В составе оказался лишь один вратарь — 20-летний Кьелл Схерпен, который пока не провел ни одного матча за основную команду.

На матч ЛЧ, кроме вратарей Андре Онаны и Мартена Стекеленбурга, также не заявлены ведущие футболисты «Аякса» — полузащитники Дави Классен и Райан Гравенберх и форвард Душан Тадич.