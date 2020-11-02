Смольный рассказал, как поступать с сотрудниками, которые получили положительный и отрицательный тест на коронавирус

Сотрудников, получивших положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, следует отправлять на самоизоляцию, не дожидаясь результатов повторного анализа, даже если человек чувствует себя хорошо. Об этом рассказал в ходе онлайн-совещания с бизнесом 2 ноября замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Вопрос задала Елена Кириленко, генеральный директор ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал», по ее словам, при ПЦР-тестировании персонала было выявлено 8 положительных результатов на коронавирус, а при повторном — только один. При этом все «положительные» сотрудники не имеют симптомов и хорошо себя чувствуют.

По словам Андрея Сараны, лучше верить положительным тестам. Ошибки могут возникать по трем причинам. Во-первых, взять правильно мазок не так просто. «Сантиметров на 12 должен быть введен зонд в нос, чтобы коснуться задней стенки глотки, чтобы из нее мазнуть, потом с миндалин вторым зондом. Если вам просто ввели, немножко повозили и сделали анализ, вполне вероятно что у вас ничего не найдут», — пояснил он. Во-вторых, проблема может возникнуть на этапе транспортировки. «Должны быть соблюдены определенные термостатические условия, чтобы доехало живым в лабораторию», — отметил Сарана. Наконец, в самом тесте заложена ошибка на несколько процентов. По словам замглавы комздрава, в случае первых положительных тестов сотрудников немедленно нужно переводить на самоизоляцию. Всем контактным нужно мерить температуру два раза в день и обработать все поверхности дезинфицирующими растворами. Через восемь дней снова сделать всему персоналу тесты ПЦР. Но если за этот период у кого-то обнаружится повышенная температура, взять анализ немедленно. Даже пять заболевших, в глазах Роспотребнадзора, «это уже очаг», отметил чиновник, и руководству предприятия придется отчитаться о предпринятых мерах.