Смольный рассказал, как поступать с сотрудниками, которые получили положительный и отрицательный тест на коронавирус
Сотрудников, получивших положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, следует отправлять на самоизоляцию, не дожидаясь результатов повторного анализа, даже если человек чувствует себя хорошо. Об этом рассказал в ходе онлайн-совещания с бизнесом 2 ноября замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Вопрос задала Елена Кириленко, генеральный директор ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал», по ее словам, при ПЦР-тестировании персонала было выявлено 8 положительных результатов на коронавирус, а при повторном — только один. При этом все «положительные» сотрудники не имеют симптомов и хорошо себя чувствуют.
По словам Андрея Сараны, лучше верить положительным тестам. Ошибки могут возникать по трем причинам. Во-первых, взять правильно мазок не так просто. «Сантиметров на 12 должен быть введен зонд в нос, чтобы коснуться задней стенки глотки, чтобы из нее мазнуть, потом с миндалин вторым зондом. Если вам просто ввели, немножко повозили и сделали анализ, вполне вероятно что у вас ничего не найдут», — пояснил он. Во-вторых, проблема может возникнуть на этапе транспортировки. «Должны быть соблюдены определенные термостатические условия, чтобы доехало живым в лабораторию», — отметил Сарана. Наконец, в самом тесте заложена ошибка на несколько процентов.
По словам замглавы комздрава, в случае первых положительных тестов сотрудников немедленно нужно переводить на самоизоляцию. Всем контактным нужно мерить температуру два раза в день и обработать все поверхности дезинфицирующими растворами.
Через восемь дней снова сделать всему персоналу тесты ПЦР. Но если за этот период у кого-то обнаружится повышенная температура, взять анализ немедленно. Даже пять заболевших, в глазах Роспотребнадзора, «это уже очаг», отметил чиновник, и руководству предприятия придется отчитаться о предпринятых мерах.
Если у тех, кого «высадили на удаленку», есть сомнения насчет диагноза, им следует сделать повторный тест. Если результат отрицательный, закрепить его еще одним тестом через день.
«Выздоровевшим человек считается, если два раза через сутки отрицательный результат», — пояснил Андрей Сарана.