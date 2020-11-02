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02.11.2020 18:44
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В Москве камеры будут фиксировать непристёгнутый ремень и разговоры по телефону

В Москве появятся новые камеры видеофиксации нарушений, которые смогут выявлять не пристёгнутых ремнём безопасности людей и водителей, которые за рулём говорят по телефону.

Как сообщила 2 ноября пресс-служба дептранса столицы, пока всего 8 таких камер. Комплексы автоматически формируют материалы, на основании которых инспекторы будут выносить постановления. Обработка фотографий осуществляется с помощью нейросетей.

Испытания камер проводились с февраля, но водителей не наказывали. Сейчас же водителям придётся вспомнить, что за непристегнутый ремень полагается штраф в 1 тыс. руб., за использование телефона за рулем — 1,5 тыс. руб.

В соседней Финляндии первые устройства, которые фиксируют не только скорость, но и использование телефона, и глубину протектора, установили летом 2019 года. «Суперкамеры», которые ловят лихачей на расстоянии 150 метров, есть и на трассе, по которой петербуржцы ездят в Хельсинки.

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Комментарии (10)

onotolich
А ковыряющих в носу/*опе/других отверстиях, и держащих при этом дистанцию в километр, будут снимать? Это важно, они основные инициаторы пробок.
Boris_93*1
что будет "опознавать" нейросеть - личность водителя или номер авто ? и как законодательно проработан вопрос , к примеру владелец мотоколяски жена , за рулём муж не пристёгнут - кому "прилетит" письмо счастья
260569221
А про ремни....

Купил футболку с полоской и езди
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