В Москве камеры будут фиксировать непристёгнутый ремень и разговоры по телефону

В Москве появятся новые камеры видеофиксации нарушений, которые смогут выявлять не пристёгнутых ремнём безопасности людей и водителей, которые за рулём говорят по телефону.

Как сообщила 2 ноября пресс-служба дептранса столицы, пока всего 8 таких камер. Комплексы автоматически формируют материалы, на основании которых инспекторы будут выносить постановления. Обработка фотографий осуществляется с помощью нейросетей.

Испытания камер проводились с февраля, но водителей не наказывали. Сейчас же водителям придётся вспомнить, что за непристегнутый ремень полагается штраф в 1 тыс. руб., за использование телефона за рулем — 1,5 тыс. руб.