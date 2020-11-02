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02.11.2020 12:24
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«Сейчас не время». В Кремле не будет традиционного приема в День народного единства

Традиционный торжественный прием ко Дню народного единства 4 ноября в этом году не состоится. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 ноября.

«К сожалению, в этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для таких массовых мероприятий», — сказал он.

При этом, по словам Пескова, которого цитирует ТАСС, президент Владимир Путин примет участие в других мероприятиях, посвященных 4 ноября.

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Комментарии (7)

Otkating
Народного единства?! Дешёвого народа и богатых ченовников..
263824501
Какое единство? Кого с кем?
kоt-obormot
ДаЧеТам? Пускай пляшут веселятся - им не привыкать.
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