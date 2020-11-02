В Петербурге по решению суда закрыли доступ к ролику о детском пьянстве

Два ролика с YouTube признали опасными для детского просмотра. Один из них пропагандирует употребление алкоголя, а другой побуждает к участию в массовых драках, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 2 ноября.



Соответствующий иск прокурора в интересах неопределенного круга лиц рассмотрел Октябрьский районный суд.



«В ходе проверки сайтов установлено, что на них размещена информация, побуждающая несовершеннолетних к распитию спиртных напитков и участию в массовых драках, что может повлечь за собой причинение вреда их здоровью. Данные страницы свободны для граждан, не содержат ограничений к доступу по кругу лиц, в том числе в зависимости от возраста», — говорится в сообщении пресс-службы. Суд удовлетворил требования представителя надзорного ведомства.

