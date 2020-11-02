Поиграли в кино. Семилетний выстрелил в младшего брата из травматического пистолета отца в Петербурге
Шестилетний мальчик с ранением после стрельбы госпитализирован в больницу в Петербурге.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 2 ноября, пострадавший вместе с братом был дома в квартире на Учительской улице утром около 9:30. Старший брат, 7 лет, нашел в тумбочке травматический пистолет отца, навел его на брата в ходе игры и случайно выстрелил.
«По предварительным данным, мальчик получил касательное ранение. В сопровождении родителей он госпитализирован для оказания медицинской помощи», — сообщает главк.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.