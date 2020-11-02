Петербургский специалист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в середине декабря 2020 года. Об этом в интервью, опубликованном в «Известиях» 2 ноября, сообщил проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.

«Наша математическая модель позволяет из решения системы дифференциальных уравнений построить десяток кривых распространения коронавирусной инфекции, из которых мы выделяем три: оптимистичную, среднюю, или центральную, и пессимистичную. Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой», — объяснил Боровков.