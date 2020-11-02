FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +8
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
02.11.2020 10:49
3
Печать

Петербургский специалист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в середине декабря 2020 года. Об этом в интервью, опубликованном в «Известиях» 2 ноября, сообщил проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.

«Наша математическая модель позволяет из решения системы дифференциальных уравнений построить десяток кривых распространения коронавирусной инфекции, из которых мы выделяем три: оптимистичную, среднюю, или центральную, и пессимистичную. Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой», — объяснил Боровков.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация в столице будет и дальше развиваться в соответствии со средней кривой, то пика заболеваемости коронавирусом стоит ожидать 14 декабря (192 тысячи активных больных). В случае с оптимистичным сценарием — 17 декабря (133 тысячи активных больных), а пессимистичным — уже 8 декабря (260 тысяч активных больных).

В Москве с начала пандемии выявлено 429 409 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 314 791 человек, а умерли 6 820.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Павел Михайлов
Фонтанка, так вроде запрет есть, на печатанье очередной пурги , этих многочисленных "специалистов". Некоторые из которых прогнозировали 20 000 трупов в городе в апреле, от ковида.
Alexander_5e4cfced16b74
ага... а что со статистикой\прогнозами по гриппу, ОРВИ, простудам? они, вроде как, испугались лиц в страшных масках и совсем исчезли?
staroverspb
А что ж питерский про Питер не посчитал?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний