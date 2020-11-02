Петербургский специалист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в середине декабря 2020 года. Об этом в интервью, опубликованном в «Известиях» 2 ноября, сообщил проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.
«Наша математическая модель позволяет из решения системы дифференциальных уравнений построить десяток кривых распространения коронавирусной инфекции, из которых мы выделяем три: оптимистичную, среднюю, или центральную, и пессимистичную. Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой», — объяснил Боровков.
По его словам, если эпидемиологическая ситуация в столице будет и дальше развиваться в соответствии со средней кривой, то пика заболеваемости коронавирусом стоит ожидать 14 декабря (192 тысячи активных больных). В случае с оптимистичным сценарием — 17 декабря (133 тысячи активных больных), а пессимистичным — уже 8 декабря (260 тысяч активных больных).
В Москве с начала пандемии выявлено 429 409 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 314 791 человек, а умерли 6 820.