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02.11.2020 10:50
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Мужчина погиб при пожаре в Полюстрово

Утро новой недели началось для жителей дома 1, корпус 2, по улице Буренина с огня и дыма.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в квартире дома поступило в пожарную охрану в 08:09.

В однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

В 09:48 пожар ликвидирован силами 4 единиц техники и 14 человек личного состава.

По данным «Фонтанки», в результате пожара погиб мужчина.

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