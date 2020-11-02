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02.11.2020 10:19
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В Петербурге один горе-парковщик остановил трамваи, другой получил «подарки»

Неправильная парковка машин дважды за утро 2 ноября привлекала внимание петербуржцев.

В Старой Деревне очередь из трамваев образовалась из-за неловко припаркованного каршерингового автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На Замшиной улице, во дворе дома 32, кто-то оставил машину рядом с помойкой, и местные жители «вознаградили» его за это мусорными мешками, рассказывают там же.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (8)

Макс Никольский
"Выброс на помойку" очередной машинки -скучен и банален, как и спор о правильном написании названия улицы.
Мне интересно другое. На фото трамвай проходит мимо деливериприпаркуна, в худшем случае его слегка царапая. Вот вопрос: зная прочность трамвайного железа и легкость стирания с него лишней краски, почему бы трамваям спокойно не ехать себе и не ехать? Первые 2 в лучшем случае хоть как-то оцарапаются, а остальные пройдут незадевая.
А прокатное бюро спишет все повреждения на счет последнего арендатора=припаркуна. И транспорту хорошо и неумехам-дятлам впредь наука...
Какое-то излишние бережение чужой, плохо сберегаемой собственности, пардон муа...
Lazy
Ура, даёшь замшиносрач!

Красавцы ребята. Интересно, до помойного парковщика что-то дошло?
мухомор
Самое смешное, что вконтактыши в своём паблие правильно пишут Замшина улица. Но журналисты фонтанки пробивают очередное дно некомпетентности и безграмотности. До Шкулёва такой дичи, по-моему, не было.
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