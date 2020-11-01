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01.11.2020 16:48
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В больнице Стамбула слышны взрывы. Из здания валит черный дым

В Стамбуле произошел пожар в больнице при городском университете. Как сообщает телеканал «Россия 24», из здания валит черный дым, слышны звуки взрывов.

На место стянуты пожарные службы, о пострадавших пока не сообщается. По предварительной информации, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхнем этаже здания. Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что пожар «взят под контроль».

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Комментарии (4)

Володя Канев
алаГ наказал: за отрезанные головы, за убийства безвинных, за угрозы и прочее...прочее...прочее
Alex001
Аппаратов ИВЛ закупили неудачно?
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