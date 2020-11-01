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01.11.2020 15:55
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«Добрый кофе» снова согреет осенний Петербург. В городе началась акция в поддержку тяжелобольных детей

Петербургский Детский хоспис совместно с кофейными заведениями запустил в городе 1 ноября акцию в поддержку тяжелобольных детей «Добрый кофе».

Акция проводится в третий раз. К ней присоединились 347 кафе, пекарен, булочных и других заведений, где можно приобрести кофейные напитки. Торжественный запуск акции состоялся в воскресенье в одной из городских кондитерских при участии фронтмена группы Billy's Band Билли Новика, Андрея Урганта, а также волонтёров, друзей хосписа и родителей подопечных.

Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин

«Цель «Доброго кофе» — привлечь внимание общества к проблемам детей с тяжёлыми заболеваниями и рассказать, насколько важно оказывать им системную поддержку. Механизм акции выстроен так, чтобы каждый человек смог адресовать свое внимание детям, просто выпив кофе. Заведения — партнёры акции переведут часть средств от продажи «Доброго кофе» в пользу пациентов хосписа», — рассказали в благотворительном фонде «Детский хоспис».

Акция проходит не только в Петербурге. К ней присоединились Ленинградская область, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и многие другие города России.

Акция продлится весь ноябрь. Более подробно о «Добром кофе», а также о том, как принять участие в акции, можно узнать на сайте Детского хосписа.

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Комментарии (1)

8967
А «Добрую водку» запустить? Греет лучше, чем кофе или чай, да и денег пьяным на любые цели не так жаль, как трезвым.
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