Омбудсмен Нагорного Карабаха: Свои дома из-за боев уже покинули около 100 тысяч человек

Около ста тысяч жителей Нагорного Карабаха оставили свои дома из-за конфликта в регионе. Об этом РИА Новости 1 ноября заявил омбудсмен самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.



«Не могу сказать точно, сколько осталось в Степанакерте, но около 100 тысяч человек оставили свои дома. Часть уехали в другие дома, а кто-то уехал в Армению», — уточнил он.



Накануне с просьбой о поддержке к Владимиру Путину обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Посол республики уточнил РИА Новости, что речь идет в том числе о «возможной военной помощи». В МИД РФ подчеркнули, что Россия готова оказать Армении «всю необходимую помощь» в том случае, если столкновения перейдут на территорию страны.