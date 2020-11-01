Омбудсмен Нагорного Карабаха: Свои дома из-за боев уже покинули около 100 тысяч человек
Около ста тысяч жителей Нагорного Карабаха оставили свои дома из-за конфликта в регионе. Об этом РИА Новости 1 ноября заявил омбудсмен самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.
«Не могу сказать точно, сколько осталось в Степанакерте, но около 100 тысяч человек оставили свои дома. Часть уехали в другие дома, а кто-то уехал в Армению», — уточнил он.
Накануне с просьбой о поддержке к Владимиру Путину обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Посол республики уточнил РИА Новости, что речь идет в том числе о «возможной военной помощи». В МИД РФ подчеркнули, что Россия готова оказать Армении «всю необходимую помощь» в том случае, если столкновения перейдут на территорию страны.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.
Конфликт из-за Нагорного Карабаха разгорелся в 1988 году, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане, превратившись в «открытую межнациональную конфронтацию». К 1991–1994 годам распри между двумя народами перешли в масштабные военные действия, которые с несколькими перемириями длятся до сих пор.