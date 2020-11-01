У безработного в Ленобласти украли рубины, аметисты и «немного бриллиантов»
Из частного дома в Ломоносовском районе Ленобласти неизвестные вынесли ювелирные украшения и наличные. Об этом 1 ноября пишет 47news.
По данным издания, добычей злоумышленников стали украшения с рубинами, а также аметисты и «немного бриллиантов». Сообщение о краже поступило около половины двенадцатого вечера 31 октября. Как рассказал 49-летний безработный хозяин дома, пропали серебряное ожерелье с крупными камнями тёмного граната, две пары серебряных серёг с красными гранатами, пять серебряных колец, браслет и ожерелье с тем же камнем, а также пять предметов с аметистами и кольцо с бриллиантом. Ущерб он оценил в 3 млн 120 тыс. рублей.
«Полицией предприняты все необходимые меры к розыску и задержанию преступника», — сообщили в региональном ГУ МВД.