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01.11.2020 15:08
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У безработного в Ленобласти украли рубины, аметисты и «немного бриллиантов»

Из частного дома в Ломоносовском районе Ленобласти неизвестные вынесли ювелирные украшения и наличные. Об этом 1 ноября пишет 47news.

По данным издания, добычей злоумышленников стали украшения с рубинами, а также аметисты и «немного бриллиантов». Сообщение о краже поступило около половины двенадцатого вечера 31 октября. Как рассказал 49-летний безработный хозяин дома, пропали серебряное ожерелье с крупными камнями тёмного граната, две пары серебряных серёг с красными гранатами, пять серебряных колец, браслет и ожерелье с тем же камнем, а также пять предметов с аметистами и кольцо с бриллиантом. Ущерб он оценил в 3 млн 120 тыс. рублей.

«Полицией предприняты все необходимые меры к розыску и задержанию преступника», — сообщили в региональном ГУ МВД.

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Комментарии (8)

crosbyst
Ну если украли «немного бриллиантов», то можно не переживать.
mixrju
Бриллианты в годы последние существенно подешевели, посему и ущерб невелик.
8967
Фамильные драгоценности старинного рамбовского дворянского рода.
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