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31.10.2020 16:45
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В Петербурге пройдёт разноформатная Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Центр занятости населения Санкт-Петербурга проведёт 2 ноября Ярмарку вакансий для людей с инвалидностью. Мероприятие пройдет в комбинированном формате — очно и онлайн.

Очная площадка будет работать в КЦ «ПетроКонгресс» (Лодейнопольская ул., д.5). На ней представители более пятидесяти компаний города представят около 700 вакансий в различных сферах. Посетители смогут лично пообщаться с работодателями и получить консультации.

В онлайн-формате специалисты Центра занятости населения и комитета по труду и занятости населения, а также представители работодателей поделятся опытом трудоустройства людей с инвалидностью и расскажут о пилотных проектах. Кроме того, можно будет посмотреть вебинар по вопросам трудоустройства, особенностей работы, ситуации на рынке труда Петербурга, изменений в законодательстве и государственных гарантий при трудоустройстве.

Узнать программу мероприятия, а также зарегистрироваться для участия в Ярмарке вакансий можно на официальном сайте ярмаркавакансий.рф.

Ярмарка вакансий пройдёт в рамках VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

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