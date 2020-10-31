В Петербурге пройдёт разноформатная Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Центр занятости населения Санкт-Петербурга проведёт 2 ноября Ярмарку вакансий для людей с инвалидностью. Мероприятие пройдет в комбинированном формате — очно и онлайн.



Очная площадка будет работать в КЦ «ПетроКонгресс» (Лодейнопольская ул., д.5). На ней представители более пятидесяти компаний города представят около 700 вакансий в различных сферах. Посетители смогут лично пообщаться с работодателями и получить консультации.



В онлайн-формате специалисты Центра занятости населения и комитета по труду и занятости населения, а также представители работодателей поделятся опытом трудоустройства людей с инвалидностью и расскажут о пилотных проектах. Кроме того, можно будет посмотреть вебинар по вопросам трудоустройства, особенностей работы, ситуации на рынке труда Петербурга, изменений в законодательстве и государственных гарантий при трудоустройстве.

