Добровольцы Донбасса собрались в депутаты. Среди первых предложений — кастрация коррупционеров

Союз добровольцев Донбасса собирается принимать активное участие в российской политике — пробиваться в депутаты разных уровней. Об этом на съезде Союза в Москве 31 октября заявил председатель правления СДД Александр Бородай.



В съезде принимают участие православный бизнесмен Константин Малофеев и глава партии «Родина» Алексей Журавлев. С последним добровольцы Донбасса и договорились о «походе в политику».



«В связи с развитием взаимоотношений с Всероссийской политической партией «Родина» определены активисты, которые в дальнейшем займут партийные должности в структуре вышеуказанной партии. По аналогичному алгоритму планируется и взаимодействие с другими партиями, разделяющими политический меморандум Союза», — заявил Бородай.

