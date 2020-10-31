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31.10.2020 13:24
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Добровольцы Донбасса собрались в депутаты. Среди первых предложений — кастрация коррупционеров

Союз добровольцев Донбасса собирается принимать активное участие в российской политике — пробиваться в депутаты разных уровней. Об этом на съезде Союза в Москве 31 октября заявил председатель правления СДД Александр Бородай.

В съезде принимают участие православный бизнесмен Константин Малофеев и глава партии «Родина» Алексей Журавлев. С последним добровольцы Донбасса и договорились о «походе в политику».

«В связи с развитием взаимоотношений с Всероссийской политической партией «Родина» определены активисты, которые в дальнейшем займут партийные должности в структуре вышеуказанной партии. По аналогичному алгоритму планируется и взаимодействие с другими партиями, разделяющими политический меморандум Союза», — заявил Бородай.

В политической программе СДД первым пунктом стоит «химическая кастрация коррупционеров за их счет». Кроме того, участники военных действий в Донбассе хотят запретить чиновникам и членам их семей пользоваться зарубежной медициной, а имущество у взяточников изымать в «Жилой фонд малоимущих и сирот».

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Комментарии (14)

mikkola2008
Я не понял, добровольцы Донбасса это обычные Сепаратисты. Их надо или в тюрьму или в расстрел. У них нет российского гражданства. А если есть по почему? Вот бы я сейчас написала, то крым типа не мой. Мне бы уже срок впаяли. А тут?
local_
Достойные наследники Рогозина.
Не хватает только дать им власть,Рогозин младенцем покажется.
miaow
Погодите, а зачем в депутаты для этого? Просто ловишь и тогось.
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