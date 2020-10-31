FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +4
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
31.10.2020 13:10
11
Печать

На Петроградской стороне таксист отправил студента в больницу. Зверя в нём разбудила «карманная» собака

Полиция Петроградского района Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта между студентом и таксистом. По словам пострадавшего, водитель темпераментно отреагировал на четвероногий «довесок» к пассажиру.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 31 октября, накануне в полицию обратился 22-летний студент одного из городских вузов с просьбой найти и привлечь к ответственности распустившего руки таксиста.

Заявитель рассказал, что около половины восьмого вечера в пятницу заказал машину на Большой проспект Петроградской стороны, успел разместиться в салоне, когда водитель заметил, что пассажир не один: в переноске у него была маленькая собака. Таксист, по всей видимости, любовью к животным не отличался. В поездке студенту было отказано, нежелание везти собаку водитель подкрепил кулаками.

Молодому человеку потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали с телесными повреждениями, состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Olen
Даже странно, что "любители животных" очень не любят ездить в воняющих собаками машинах.
А если найдут пару волосков на заднем сиденье упавших со шкуры такой же "маленькой" собачки в переноске, начинают возмущаться и пишут негативный отзыв о грязном салоне и машине поданной после перевозки животного. За него получаешь штраф или бан на заказы.
Только вот сами они не хотят платить по тарифу перевозка животного или за химчистку салона стоимостью 1500.
Вот поэтому таксист и выкинул за шиворот этого умника, заказ 300-600 руб, химчистка 1500.
pila_grigoryeva
таксист типичный гость с юга -голову не отрезал как давеча во франции и то спасибо
263938691
как говорится)сам дурак)))точнее марамой)))слова-в переноске-мы не понимаем или не читаем?И-если на то пошло-не работай в такси-уматывай на историческую родину-кулаками не фиг здесь отсвечивать и гонор проявлять.Скорей бы уж наконец-всех дебилов убрали-а то только изображают работу.Заколебали честно говоря(заняли все места рабочие-работу делают так-все время переделывать приходится(да еще граблями не по делу машут(
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний