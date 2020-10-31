На Петроградской стороне таксист отправил студента в больницу. Зверя в нём разбудила «карманная» собака

Полиция Петроградского района Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта между студентом и таксистом. По словам пострадавшего, водитель темпераментно отреагировал на четвероногий «довесок» к пассажиру.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 31 октября, накануне в полицию обратился 22-летний студент одного из городских вузов с просьбой найти и привлечь к ответственности распустившего руки таксиста.



Заявитель рассказал, что около половины восьмого вечера в пятницу заказал машину на Большой проспект Петроградской стороны, успел разместиться в салоне, когда водитель заметил, что пассажир не один: в переноске у него была маленькая собака. Таксист, по всей видимости, любовью к животным не отличался. В поездке студенту было отказано, нежелание везти собаку водитель подкрепил кулаками.

