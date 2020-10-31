FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
31.10.2020 09:53
3
Печать

В Петербурге избили выехавшего на встречную полосу водителя. Драка попала на видео

Водитель «Шкоды» заплатил здоровьем за неадекватную езду по ночному Петербургу. Его избили после столкновения с такси.

Как стало известно «Фонтанке», около часу ночи 31 октября на углу улиц Ивановской и Бабушкина черная «Шкода» вылетела на встречную полосу и врезалась в стоящую на светофоре машину с цветографией «Яндекс.Такси».

Таксист, справившись о здоровье пассажиров, подошел к «Шкоде» и приложился к лицу ее владельца. Самосуд был воспринят с покорностью.

Фонтанка.ру

В соцсетях пишут. что водитель «Шкоды» был нетрезв, освидетельствование якобы показало концентрацию алкоголя 1,4 промилле.

На Ивановскую приезжала скорая. Помощь требовалась пассажирам такси.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

263937831
Мало дал!
Надо было все зубы бахусу выбить
Сергей Едзиев
Мало. Надо бы привлечь к уголовной ответственности. По сути потенциальный убийца. Пора уже ездящую пьянь тупо сажать. Какая должна быть степень опьянения, чтобы иак ехать. Второй Ефремов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний