В Петербурге избили выехавшего на встречную полосу водителя. Драка попала на видео
Водитель «Шкоды» заплатил здоровьем за неадекватную езду по ночному Петербургу. Его избили после столкновения с такси.
Как стало известно «Фонтанке», около часу ночи 31 октября на углу улиц Ивановской и Бабушкина черная «Шкода» вылетела на встречную полосу и врезалась в стоящую на светофоре машину с цветографией «Яндекс.Такси».
Таксист, справившись о здоровье пассажиров, подошел к «Шкоде» и приложился к лицу ее владельца. Самосуд был воспринят с покорностью.
Фонтанка.ру
В соцсетях пишут. что водитель «Шкоды» был нетрезв, освидетельствование якобы показало концентрацию алкоголя 1,4 промилле.
На Ивановскую приезжала скорая. Помощь требовалась пассажирам такси.