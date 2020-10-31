Водитель «Шкоды» заплатил здоровьем за неадекватную езду по ночному Петербургу. Его избили после столкновения с такси.



Как стало известно «Фонтанке», около часу ночи 31 октября на углу улиц Ивановской и Бабушкина черная «Шкода» вылетела на встречную полосу и врезалась в стоящую на светофоре машину с цветографией «Яндекс.Такси».



Таксист, справившись о здоровье пассажиров, подошел к «Шкоде» и приложился к лицу ее владельца. Самосуд был воспринят с покорностью.