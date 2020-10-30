FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +4
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 23:57
1
Печать

В США коронавирусом заболели больше 9 млн человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа в США достигло 9 007 298, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

По его данным, всего в стране от последствий заболевания умерли 229 293 человек, выздоровели 3 554 336 заразившихся. Наибольшее число случаев заражения (925 509) выявлено в штате Калифорния. За ним следуют Техас (919 661 выявленных случаев), Флорида (799 738) и Нью-Йорк (503 176).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

virusanet
а в нигерии, никто почти.
странный вирус...

хе-хе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний