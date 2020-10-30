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30.10.2020 22:47
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В Испании антирекорд заболевших коронавирусом

Испания установила антирекорд по суточному приросту заболеваемости COVID-19 — 25 595 новых случаев, сообщает El Pais.

За последние семь дней прирост составил рекордные 139 546 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки умерли 239 заразившихся. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 35 878 летальных исходов с COVID-19, «хотя реальная цифра ближе к 60 000», пишет El Pais.

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Комментарии (1)

virusanet
судя по тому, как прорвало фонтанку на фуфлоновости,
на днях, из бункера, придут хреновые для популяции приказы...
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