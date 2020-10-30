FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 22:27
1
Печать

В Польше суточный антирекорд заболевших COVID-19

В Польше за сутки выявлены 21 629 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство РАР со ссылкой на данные Минздрава. Это рекордный суточный прирост заболеваемости с начала пандемии.

Предыдущий абсолютный рекорд был зафиксирован 29 октября - 20 156 новых случаев за сутки.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 340 834 случая COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

virusanet
в польше вообще адский ад.
мрут в подвалах, на лестницах,
а кому повезло, на тратуарах просто...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний