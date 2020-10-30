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30.10.2020 21:55
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В ВОЗ рассказали о долгосрочных последствиях коронавируса

У переболевших коронавирусом людей остаются в долгосрочной перспективе последствия перенесенного заболевания, которые затрагивают важные системы организма. Об этом в ходе брифинга в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Последние несколько месяцев я общался с людьми, которые сталкиваются со средне- и долгосрочными последствиями COVID-19. Что действительно беспокоит, так это широкий спектр симптомов, которые со временем меняются, часто накладываются друг на друга и могут затронуть любую систему в организме», — сказал он.

Он уточнил, что последствия заболевания варьируются от утомляемости, кашля и одышки до воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце. Кроме того, болезнь может сказаться на нервной системе, добавил Гебрейусус.

«Хотя мы еще изучаем вирус, ясно одно: это не просто вирус, который убивает людей. У значительного числа людей этот вирус вызывает ряд серьезных долгосрочных последствий», — указал гендиректор ВОЗ.

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Комментарии (1)

virusanet
мишустин, песковы , депутаты, спортсмены...

итак в стране проблемы, а если у этих ещё и обострится что?
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