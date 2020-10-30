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30.10.2020 19:09
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Reuters: В Париже вооруженный ножами мужчина напал на полицейских

Полиция Парижа задержала в столице 30 октября мужчину, который угрожал полицейским. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, предполагаемый злоумышленник был вооружен двумя ножами. И был нейтрализован сотрудниками правопорядка.

Инцидент произошел на юго-западе столицы. Отмечается, что никто не пострадал.

16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что государство продолжит защищать свободу во всех ее проявлениях, а также заявил о работе с мусульманской общиной, для создания правильной линии ислама. Его заявление позже раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Накануне Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне.

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Комментарии (5)

Pilat
О, на французов открыли сезон сафари.
kerkir
Кстати, читал тут, что в Германии среди полиции очень стали популярны стальные кольчуги, которые надеваются под одежду - очень хорошо защищают от удара ножом, что не редкость в районах, заселённых приверженцами самой мирной религии.
260818321
Да, и кто меня сможет убедить, что ислам гуманная религия?
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