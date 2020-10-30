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30.10.2020 18:21
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«Лэнд» закроет магазин на Выборгском шоссе. Его место может занять Eurospar

Сеть супермаркетов «Лэнд» закроет магазин на Выборгском шоссе, 15. Последним днем работы торговой точки станет 31 октября, говорится в объявлении на дверях.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр

Генеральный директор сети Олеся Мальцева сообщила, что решение было принято еще весной из-за неудовлетворительных финансовых показателей. «Мы готовы были оставаться на меньшей площади, но это был не идеальный вариант для арендодателя, поскольку сложно найти арендатора на половину магазина», — пояснила она.

По словам топ-менеджера, «Лэнд» ищет площадки для замены, но, вероятно, открытия состоятся уже в следующем году. Других закрытий не планируется, отметила Олеся Мальцева.

В общей сложности сеть «Лэнд» с начала года сократилась почти наполовину. Еще в начале года компания закрыла супермаркет на Морской набережной. Летом прекратили работу три флагманских магазина в центре города — в ТРЦ «Невский центр», «Пассаж» на Невском проспекте и «Владимирский пассаж» у станции метро «Достоевская». Одновременно ретейлер отказался от точек на Фурштатской улице и проспекте Испытателей, которые намеревался запустить на месте супермаркетов Spar.

После этого ретейлер сообщил, что будет открывать новые точки в формате гастромаркетов.

По информации «Фонтанки», возможным претендентом на освободившиеся площади на Выборгском шоссе является сеть Eurospar, которую развивает нижегородский ретейлер «Спар Миддл Волга».

Фото: читатель «Фонтанки» Александр

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