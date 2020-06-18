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18.06.2020 14:40
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Гастроном «Стокманн» покидает Петербург. Вместо него в ноябре в «Невском центре» появится «Азбука вкуса»

Гастроном «Стокманн» в ТК «Невский Центр» завершил свою работу. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ретейлера «Лэнд», который управлял магазином по договоренности с финской Stockmann. «Мы договорились с арендодателем и прекратили торговую деятельность 15 июня», — отметила представитель ретейлера.

Пустовать площади будут до осени. В ноябре 2020 года на месте «Стокманна» откроется супермаркет сети «Азбука Вкуса». Ретейлер подписал договор аренды на десять лет с возможностью пролонгации, рассказали в пресс-службе ТК «Невский Центр».

По словам поставщиков «Лэнда», ретейлер рассматривает закрытие еще трех магазинов — во «Владимирском пассаже», «Пассаже» на Невском проспекте и на Выборгском шоссе. В пресс-службе ретейлера планы не прокомментировали, отметив, что пока супермаркеты работают в обычном режиме.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

261889661
Дураков, готовых переплачивать за товар, продающийся в других магазинах по значительно более выгодной цене, все меньше. "Азбука" тоже вряд ли долго продержится.
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