Гастроном «Стокманн» покидает Петербург. Вместо него в ноябре в «Невском центре» появится «Азбука вкуса»
Гастроном «Стокманн» в ТК «Невский Центр» завершил свою работу. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ретейлера «Лэнд», который управлял магазином по договоренности с финской Stockmann. «Мы договорились с арендодателем и прекратили торговую деятельность 15 июня», — отметила представитель ретейлера.
Пустовать площади будут до осени. В ноябре 2020 года на месте «Стокманна» откроется супермаркет сети «Азбука Вкуса». Ретейлер подписал договор аренды на десять лет с возможностью пролонгации, рассказали в пресс-службе ТК «Невский Центр».
По словам поставщиков «Лэнда», ретейлер рассматривает закрытие еще трех магазинов — во «Владимирском пассаже», «Пассаже» на Невском проспекте и на Выборгском шоссе. В пресс-службе ретейлера планы не прокомментировали, отметив, что пока супермаркеты работают в обычном режиме.