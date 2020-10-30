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30.10.2020 15:11
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Туберкулезный санаторий для детей в Ушково игнорировал реставрацию памятника. Его оштрафовали на сто тысяч

Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» в Курортном районе оштрафовали за медлительность в подготовке проектной документации для реставрации памятника архитектуры. Об этом 30 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как следует из материалов дела, речь идет о «Дачах АО "Каунис и Тойвола"» в поселке Ушково. В апреле 2017 года старинные постройки признали объектом культурного наследия регионального значения, наделив охранным статусом. Тогда же КГИОП обязал собственника подготовить проектную документацию для реставрации памятника архитектуры, дав на это три года.

Однако по истечении этого срока, то есть в апреле 2020 года, никакие документы в комитет предоставлены не были. Зеленогорский районный суд оштрафовал «Жемчужину» на 100 тысяч рублей.

«Дачи акционерного общества "Каунис и Тойвола"» были построены из дерева в начале XX века. В собственности туберкулезного санатория для детей они находятся с середины прошлого века, свидетельствуют данные открытых источников.

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Комментарии (3)

Милая_5e4ce2f567fe8
Кто финансирует санаторий и кто должен был финансировать реставрацию?
zlopopik
Детский туберкулезный санаторий должен заниматься документами на реставрацию или лечением детей?
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