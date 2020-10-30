Туберкулезный санаторий для детей в Ушково игнорировал реставрацию памятника. Его оштрафовали на сто тысяч
Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» в Курортном районе оштрафовали за медлительность в подготовке проектной документации для реставрации памятника архитектуры. Об этом 30 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как следует из материалов дела, речь идет о «Дачах АО "Каунис и Тойвола"» в поселке Ушково. В апреле 2017 года старинные постройки признали объектом культурного наследия регионального значения, наделив охранным статусом. Тогда же КГИОП обязал собственника подготовить проектную документацию для реставрации памятника архитектуры, дав на это три года.
Однако по истечении этого срока, то есть в апреле 2020 года, никакие документы в комитет предоставлены не были. Зеленогорский районный суд оштрафовал «Жемчужину» на 100 тысяч рублей.
«Дачи акционерного общества "Каунис и Тойвола"» были построены из дерева в начале XX века. В собственности туберкулезного санатория для детей они находятся с середины прошлого века, свидетельствуют данные открытых источников.