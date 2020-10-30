Туберкулезный санаторий для детей в Ушково игнорировал реставрацию памятника. Его оштрафовали на сто тысяч

Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» в Курортном районе оштрафовали за медлительность в подготовке проектной документации для реставрации памятника архитектуры. Об этом 30 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Как следует из материалов дела, речь идет о «Дачах АО "Каунис и Тойвола"» в поселке Ушково. В апреле 2017 года старинные постройки признали объектом культурного наследия регионального значения, наделив охранным статусом. Тогда же КГИОП обязал собственника подготовить проектную документацию для реставрации памятника архитектуры, дав на это три года.